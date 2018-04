Hành khách bị chơi khăm với chai nước gắn đồ chơi tình dục / Trò chơi khăm của cư dân sống gần sân bay Mỹ

Hu Cheng Jiunn cùng nhóm bạn thân bắt chuyến bay từ Kuala Lumpur đến TP HCM hồi đầu tháng 4. Tại sân bay, Jiunn không hề ngờ rằng những người bạn thích đùa đã in riêng cho anh tấm vé máy bay điện tử trên khổ giấy A1 - che quá nửa người nếu giơ lên, theo Says ngày 16/4.

Thậm chí nhân viên an ninh cũng không thể nhịn cười khi thấy tình cảnh của Jiunn cùng những người bạn ra sức trêu chọc và ghi hình. Ảnh: Facebook.

May mắn cho Jiunn, vé máy bay của anh vẫn được nhân viên an ninh sân bay cùng các tiếp viên chấp thuận khi làm thủ tục mà không cần in lại bản khác. Dù vậy, nam hành khách này vẫn được một phen đỏ mặt và chỉ biết cười trừ cho qua.

Những bức ảnh và video được đăng tải trên Facebook, nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng.

Bay đến Việt Nam, chàng trai nổi tiếng vì trò chơi khăm của bạn Video thu hút hơn 640.000 lượt xem. Nguồn: Ipoh.

Tuy nhiên, Jiunn không phải "nạn nhân" duy nhất lâm vào tình cảnh này khi có những người bạn thích đùa. Năm ngoái, một người đàn ông Malaysia cũng từng bị bạn trêu với vé máy bay điện tử khổng lồ. Cộng đồng mạng cũng từng lan truyền một nam hành khách khác khiến nhân viên an ninh tại sân bay Stansted, London phải đặt cả tấm vé khổ A0 xuống sàn mới có thể kiểm tra thông tin.