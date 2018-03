Cặp đôi Canada và hành trình 1.000 ngày chèo thuyền / Bỏ việc và bán nhà để đi du lịch thế giới

Jordan Axani - một chàng trai đến từ Toronto, Canada - đăng lên Reddit (một trang web giải trí, dịch vụ giao tiếp xã hội và tin tức, nơi các thành viên đã đăng kí có thể gửi lên những điều mình thích) nhờ mọi người tìm giúp cô gái có tên trùng với tình cũ của mình - Elizabeth Gallagher.

Jordan, 27 tuổi cần 'tuyển' một cô bạn đồng hành đi du lịch thế giới cùng mình. Người đó phải đáp ứng hai điều kiện: có tên Elizabeth Gallagher và có hộ chiếu Canada. Ảnh: Buzzfeed.

Tháng 3/2014, Elizabeth và Jordan đặt vé du lịch vòng quanh thế giới nhân dịp Giáng sinh, năm mới 2015. Tuy nhiên đến nay, cả hai đường ai nấy đi và chàng trai không muốn đi du lịch một mình, cũng không muốn tấm vé máy bay có tên tình cũ bị vứt đi. Vì vậy, Jordan đã nảy ra ý định tìm người đồng hành thay thế. "Bạn cũng biết là việc thay đổi tên trên vé máy bay là điều không thể mà. Nên đây là lựa chọn tốt nhất của tôi", chàng trai 27 tuổi giải thích thêm.

Đồng thời, anh chàng cũng cung cấp lên mạng hành trình du lịch trong mơ của mình, bao gồm các chuyến bay New York - Milan (21/12), Prague - Paris (28/12), Paris - Bangkok (29/12), Bangkok - New Dehli (7/1/2015), New Delhi - Toronto (8/1/2015).

Jordan cũng "cẩn thận" nhấn mạnh đây là một chuyến đi vô cùng an toàn, anh không có ý định tán tỉnh cô gái mà chỉ đơn giản là cần một người đồng hành.

Anh Minh (Theo Buzzfeed)