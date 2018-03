Du khách lộ tính cách qua việc chọn điểm đến yêu thích / 'Người Việt chở hàng mã' vào top bức ảnh kỳ lạ năm 2014

Sau gần một thập kỷ tìm cách quản lý và ngăn chặn các vị khách say xỉn "giải quyết nỗi buồn" bừa bãi trên đường phố sau khi quá chén tại các hộp đêm, hội đồng thành phố Gold Coast, Australia vừa đưa ra một giải pháp mới. Đó là cho lắp đặt một số nhà vệ sinh ngoài trời để những vị khách khi "bí chỗ"có thể vào đây đi vệ sinh, thay vì thoải mái hành sự ở ngoài đường như trước kia.

Những chiếc bồn tiểu công cộng ngoài trời này sẽ được cải thiện cho kín đáo hơn nữa và sẽ chỉ được mở cửa "đón khách" từ nửa đêm cho đến bình minh.

Động thái của chính quyền lần này được các "bợm nhậu" ủng hộ và thích thú, nhưng lại đối mặt với sự phản đối từ người dân địa phương. Họ cho rằng những chiếc bồn tiểu lộ thiên này thiết kế xấu xí, làm mất mỹ quan thành phố. Ngoài ra, mùi khó chịu cũng là điều khiến mọi người không hài lòng.

Một người thuộc hội đồng thành phố Gold Coast có tên là Lex Bell cho biết từ nhiều năm nay, quảng trường Carville và đại lộ Orchid chưa bao giờ hết lo lắng về việc vệ sinh bừa bãi. Tuy nhiên chính phủ không có đủ điều kiện để xử lý tại chỗ những hành động này.

Do vậy, phương án lắp đặt nhà vệ sinh lộ thiên tạm thời là khả thi nhất. "Dù còn nhiều bất cập, giải pháp này vẫn còn tốt hơn là việc bạn phải ngửi mùi nước tiểu nồng nặc do người say rượu thải ra ngay trước cửa hàng, trên cửa sổ và mọi lối đi".

Anh Minh (theo Odditycentral)