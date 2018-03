New Zealand Không giống như nhiều quốc gia chọn màu đỏ hoặc xanh làm bìa hộ chiếu, New Zealand chọn màu đen với những chi tiết trang trí như biểu tượng chiếc lá dương xỉ bạc và chữ cũng in màu bạc. Hộ chiếu của New Zealand không chỉ đẹp mà cũng được xếp vào top những cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Ảnh: Instagram.