Cùng dạo một vòng các bảo tàng trên khắp thế giới có thể khiến phái đẹp phải siêu lòng:

1. Bảo tàng ngành Dệt may Canada

Là một điểm đến không thể bỏ qua khi tới Toronto, bảo tàng này trưng bày tới 12 nghìn sản phẩm của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Du khách đến đây bị thu hút bởi những câu chuyện về lịch sử của ngành dệt may các nước, từ các loại vải đến hàng may mặc, thảm, mẫu thiết kế đủ màu sắc và kiểu dáng, phản ánh văn hóa, truyền thống mỗi quốc gia. Và nếu muốn mang bất kỳ sản phẩm dệt may của đất nước nào mà bạn ấn tượng về nhà, hãy ghé cửa hàng lưu niệm của Bảo tàng, để được tha hồ lựa chọn từ chiếc móc chìa khóa đến những tấm vải lớn.

Du khách xen các mẫu vải tại Bảo tàng ngành Dệt may Canada. Ảnh: Textilemuseum

2. Bảo tàng Không gian của Phụ nữ (Cleveland, Ohio, Mỹ)

Nằm ngay trong khu vực sân bay Burke Lakefront, bảo tàng này thu hút du khách với các hiện vật và câu chuyện của những người phụ nữ có ảnh hưởng to lớn trong ngành hàng không. Đến đây, bạn sẽ được tiếp cận và khám phá sâu hơn về những đặc thù của ngành hàng không và thấu hiểu được vì sao những cái tên như Sally Ride, Amelia Earhart… lại được cả nhân loại nhắc đến. Vé vào cửa bảo tàng này là miễn phí.

Bảo tàng Không gian của Phụ nữ tại Ohio. Ảnh: Iwasm.org

3. Bảo tàng Túi và Ví (Amsterdam, Hà Lan)

Đây được xem là “bộ sưu tập túi xách độc đáo nhất thế giới”, bắt nguồn từ sở thích sưu tầm của bà Hendrikje Ivo. Cách đây gần 40 năm, bà đã bỏ tiền mua chiếc ví mai rùa có từ năm 1820. Bộ sưu tập lớn dần và đến nay gồm hơn 4.000 túi xách, ví, giỏ… phản ánh lịch sử và cuộc sống của phụ nữ phương Tây. Bên cạnh bộ sưu tập lịch sử khổng lồ, bảo tàng còn tổ chức các cuộc triển lãm theo chủ đề để giới thiệu tới đông đảo công chúng các mẫu túi, ví trong và ngoài nước của các nhà thiết kế hàng đầu thế giới.

Những chiếc túi có giá trị lịch sử và nghệ thuật được trưng bày. Ảnh: Amusing Planet.

4. Bảo tàng chocolate (Barcelona, Tây Ban Nha)

Được đặt ở một tòa nhà vốn là một tu viện, Museu de la xocolata có sức hút đặc biệt với du khách nữ. Có 8 khu vực cho du khách thoải mái tham quan, từ khu ca cao thành chocolate như thế nào đến chocolate và văn hóa các nước châu Âu, chocolate trong nghệ thuật và kiến trúc đến Barcelona Room - những loại chocolate đặc biệt trở thành một phần của văn hóa ẩm thực xứ Catalan. Khám phá và trải nghiệm thú vị của quy trình làm chocolate và những sản phẩm độc đáo từ nó như vẽ tranh, làm tượng… là điều mà không phụ nữ nào muốn bỏ qua khi tới đây.

Trưng bày tạo hình độc đáo từ chocolate. Ảnh: museuxocolata.cat

5. Bảo tàng Quốc gia về Phụ nữ và Nghệ thuật ( Washington DC, Mỹ)

Được thành lập vào năm 1987, đây là bảo tàng duy nhất trên thế giới trưng bày toàn bộ hiện vật hướng đến tôn vinh những cống hiến của phụ nữ trong nghệ thuật. Bên cạnh hơn 4.500 hiện vật độc đáo, bảo tàng còn tổ chức hơn 10 cuộc triển lãm về các nữ nghệ sĩ mỗi năm, tổ chức thường xuyên các hoạt động trình diễn, chiếu phim, hòa nhạc và tham gia tài trợ cho hơn 20 tổ chức liên quan đến ủng hộ và ghi nhận nữ giới làm nghệ thuật.

Bảo tàng Quốc gia về Phụ nữ và Nghệ thuật. Ảnh: Facebook

6. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Đây là một bảo tàng giới thiệu, nghiên cứu, lưu giữ, trưng bày những di sản vật thể, phi vật thể về lịch sử, văn hóa của phụ nữ Việt Nam; đồng thời là trung tâm giao lưu văn hóa của phụ nữ Việt Nam và quốc tế vì mục tiêu bình đẳng, phát triển và hoà bình. Bên trong bảo tàng được trình bày một cách khoa học, đẹp mắt với các trang thiết bị hiện đại mang đến một diện mạo thu hút, độc đáo và ấn tượng. Năm 2013, bảo tàng Phụ nữ Việt Nam vào top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á do TripAdvisor bầu chọn.

Trang phục đám cưới của dân tộc Dao. Ảnh: baotangphunu.org.vn

7. Bảo tàng Quốc gia Susan B. Anthony (New York, Mỹ)

Susan B. Anthony là một giáo viên đã dành cả cuộc đời để đấu tranh cho quyền bỏ phiếu của phụ nữ và sự bình đẳng cho tất cả mọi người không phân biệt giới tính, màu da. Bảo tàng lưu trữ hiện vật, tài liệu gắn bó với những năm tháng miệt mài của nữ vĩ nhân này. Các hoạt động cho phụ nữ, thiếu niên và bình đẳng giới được tổ chức liên tục khiến bảo tàng có sự thu hút rất lớn với du khách đặt chân đến New York.

8. Khu Thời trang ở Bảo tàng Victoria và Albert (London, Anh)

Bảo tàng lớn nhất thế giới về nghệ thuật và thiết kế này có rất nhiều điều thu hút du khách, đặc biệt là phụ nữ bởi V&A’s Fashion collection - bộ sưu tập đồ sộ với mọi thứ liên quan đến thời trang, phản ánh xu hướng thời trang 4 thế kỷ qua. Những chiếc váy lộng lẫy, thiết kế nội thất sang trọng và quý phái, các sự kiện thời trang lớn… khiến cho bảo tàng là một điểm đến hấp dẫn phái đẹp khi tới London.

Bảo tàng Victoria và Albert- điểm đến thu hút phái đẹp. Ảnh: londontown

9. Bảo tàng Giày Bata (Toronto, Canada)

Được thành lập bởi Sonia Bata, vợ của Thomas Bata, bảo tàng độc đáo này có diện tích gần 12.000 m2 lưu giữ gần như toàn bộ các phong cách giày dép của mọi nền văn hóa trên thế giới từ cổ chí kim. Bạn sẽ bắt gặp ở đây từ giày bó chân của người Trung Quốc xưa, dép của người Ai Cập cổ đại, dép đính hạt của thổ dân Bắc Mỹ đến những mẫu giày thiết kế mới nhất của các thương hiệu nổi tiếng hay giày dép của những nhân vật nổi tiếng như Nữ hoàng Victoria, thành viên ban nhạc The Beatle – John Lennon…

Giày bó chân làm hoàn toàn bằng thủ công của phụ nữ Trung Quốc thời phong kiến. Ảnh: News.cn

10. Bảo tàng Phụ nữ (Dubai, UAE)

Đây là bảo tàng đầu tiên ở khu vực Trung Đông trưng bày liên quan đến phụ nữ, được thành lập bởi Rafia Ghubash, một trong những phụ nữ có ảnh hưởng nhất ở các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE). Du khách tới đây có thể khám phá vai trò lịch sử, văn hóa, công cuộc đấu tranh giành quyền, đóng góp của phụ nữ trong chính trị, nghệ thuật và cả cuộc sống hằng ngày của phụ nữ UAE.

Ảnh: womenmuseumuae.com

Thanh Tuyết (theo Journey Woman)