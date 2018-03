Vậy lý do gì khiến hình thức du lịch này có sức hút đến thế?

Dễ cho du khách về đi lại và thủ tục

Về hình thức, điểm khác biệt cơ bản nhất của tour charter là du khách sẽ di chuyển bằng máy bay riêng do công ty du lịch thuê trọn gói hai chiều đến một điểm nào đó, thay vì mua vé máy bay thông thường. Điểm khác biệt này mang đến rất nhiều tiện lợi, ưu thế cho du khách.

Các chuyến bay charter có sức chứa lớn và được tổ chức vào mùa đẹp nhất để giúp du khách thuận tiện trong hành trình thăm quan.

Trước hết, đích đến của tour charter là điểm tham quan hấp dẫn, đi đúng mùa đẹp nhằm thu hút du khách Việt đăng ký kín chỗ trên cả chuyến bay trong một lần khởi hành. Mỗi chuyến bay thông thường có sức chứa từ gần hai trăm tới vài trăm khách.

Cùng tham gia một hành trình du lịch, bởi thế các hành khách đi trên chuyến bay sẽ dễ cảm thấy đồng điệu với nhau về sở thích, mối quan tâm hay chủ đề nói chuyện. Những câu chuyện về hành trình hôm nay đi đâu, làm gì, ăn gì, cảm nhận về văn hóa, cảnh quan mỗi nơi đi qua.. thường là chủ đề thú vị, bất tận trong và cả sau khi kết thúc chuyến đi. Thực tế, có không ít nhóm gia đình, nhóm bạn bè trở nên thân thiết, gắn bó, trở thành những nhóm bạn đồng hành mới sau những chuyến đi như thế này.

Về dịch vụ, đa phần du khách đều bày tỏ hài lòng về lịch khởi hành tour - luôn đúng kế hoạch, hiếm khi hoãn hoặc hủy chuyến. Du khách trên chuyến bay charter tập trung nên các thủ tục tại sân bay cũng thường được chuẩn bị trước và nhanh gọn hơn. Dịch vụ ăn, ở được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng do có sự chuẩn bị, giữ dịch vụ từ rất sớm. Đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, hiểu biết về tuyến điểm giúp du khách thu thập được nhiều kiến thức bổ ích về văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán mỗi nơi đặt chân đến.

Một điểm cộng lớn là tour du lịch bằng máy bay riêng nghe rất “sang” nhưng giá lại tiết kiệm khá nhiều so với thông thường. Do trọn gói chuyến bay, hãng hàng không sẽ cung cấp giá thuê máy bay, giá suất ăn cho hành khách tốt hơn cho các công ty du lịch. Ví dụ như các chuyến charter bay thẳng đến Fukushima (Nhật Bản) hay Bodgaya (Ấn Độ) do Vietravel Hà Nội tổ chức đầu năm 2017 có chi phí tour tiết kiệm tới 30% so với giá thông thường.

Charter Hành hương về miền đất Phật Ấn Độ do Vietravel Hà Nội tổ chức thu hút rất đông du khách quan tâm và đăng ký bởi tiết kiệm thời gian bay lên tới 5 tiếng.

Khó cho nhà tổ chức du lịch nhỏ

Việc tổ chức tour charter hiện vẫn chưa dành cho các doanh nghiệp nhỏ. Bởi áp lực lớn nhất đối với các đơn vị tổ chức charter là chuyến bay thuê bao phải đạt chỉ tiêu gần kín chỗ thì mới bù lại được chi phí tổ chức tốn kém. Theo các chuyên gia du lịch, nếu không đánh giá đúng thị trường, nhu cầu của khách hàng, không bán được hết chỗ là...lỗ nặng, do chi phí đặt cọc thuê máy bay là rất cao và hoàn toàn không hoàn hủy được. Vì thế, chỉ các ông lớn trong ngành du lịch mới dám tổ chức tour, tự gom đủ khách cho cả một chuyến bay.

Bên cạnh chi phí tổ chức, uy tín của công ty lữ hành cũng là yếu tố quan trọng để các hãng hàng không, các đối tác dịch vụ mặt đất, thậm chí là các cơ quan chức năng như cục xúc tiến du lịch tại các nước hay Ủy ban nhân dân tỉnh tại các địa phương đồng ý hợp tác, hỗ trợ tổ chức charter hay không.

Hiện Vietravel được sự ủng hộ của UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An phối hợp tổ chức charter bay thẳng Thái Lan, hay Cục xúc tiến du lịch tỉnh Fukushima (Nhật Bản), Tổng cục du lịch Hàn Quốc hợp tác tổ chức các chương trình du lịch quốc tế bay thẳng.

Năm 2017, công ty tổ chức thành công 67 chuyến bay charter – dẫn đầu trong ngành lữ hành tổ chức loại hình du lịch mới này

Tuy tour “du lịch bằng máy bay riêng” không dễ thực hiện, song với nhiều ưu điểm và tiện ích đối với du khách, hình thức du lịch mới mẻ này hứa hẹn sẽ được các công ty lữ hành đầu tư, triển khai trong những năm tới, trở thành xu hướng du lịch mới của du khách Việt Nam.

Tháng 4 tới đây du khách có thể trải nghiệm loại hình du lịch bằng máy bay riêng tới đất nước Hàn Quốc ngắm hoa anh đào đẹp nhất trong năm.

Kim Ngân