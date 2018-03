Thông qua việc mô phỏng gian hàng theo hình ảnh cố cung Huế, Vietravel mong muốn du khách cảm nhận rõ nét nhất về không gian văn hóa đặc sắc, nhuộm màu thời gian của cung đình Huế ngày xưa. Tại đây, du khách được thưởng thức các tiết mục như: múa quạt lụa - dâng rượu; hầu văn - múa chén; múa dân gian - múa quạt, múa đèn lồng; đơn ca "Huế đêm trăng"; biểu diễn thời trang áo dài - bộ sưu tập gấm - lụa…

Du khách có thể lựa chọn tour du lịch mùa thu trong nước giảm đến 1,5 triệu đồng và nước ngoài tiết kiệm đến 10 triệu đồng. Với những gia đình, muốn mua dịch vụ phòng nghỉ dưỡng tại Vinpearl Nha Trang hay Phú Quốc được ưu đãi đến 6 triệu đồng.

Điểm nhấn trong bộ sản phẩm khuyến mại tại hội chợ là tour bay thẳng đến Jeju (năm ngày), không cần visa, giá chỉ 9,59 triệu đồng; tour Mỹ (bảy ngày) chỉ 36,99 triệu đồng hay Australia (bảy ngày) từ 36,99 triệu đồng.

Đối với sản phẩm trong nước, mùa thu cũng chính là thời điểm thú vị níu giữ bước chân người lữ khách bởi hương thơm dịu dàng của hoa sữa Hà Nội, hay những dải lúa vàng óng ả trải dài đến tận chân trời vùng Đông - Tây Bắc với giá chỉ từ 7,99 triệu đồng.

Du lịch Jeju với giá từ 9,59 triệu đồng và miễn visa đang là điểm đến thu hút nhiều du khách.

Ưu đãi đặc biệt khi mua tour mùa thu tại Vietravel, được nhiều du khách yêu thích chính là chương trình “Hộ chiếu quyền lực”. Theo đó, du khách chỉ cần sở hữu các dấu nhập cảnh của ba nước khác nhau trở lên (tính cả hộ chiếu cũ và mới) được giảm giá tour lên đến 800.000 đồng một khách.

Chương trình kéo dài xuyên suốt (không phụ thuộc vào các chương trình khuyến mại định kỳ), áp dụng đồng thời với giảm giá thẻ thành viên lên đến 1,5 triệu đồng (tùy hạng thẻ, tour đăng ký) và giảm 50% đối với tour tiết kiệm.

Mùa thu này, Vietravel dành những quà tặng đặc biệt cho các cặp đôi có thời gian kết hôn từ 10 năm.

Vietravel còn áp dụng chương trình giảm giá nhóm lên đến 800.000 đồng một khách. Đối với khách hàng cao niên trên 60 tuổi, khi mua tour theo nhóm, được nhân đôi số tiền giảm lên đến 1,6 triệu đồng. Đặc biệt, công ty còn dành tặng những chiếc túi, vali du lịch cao cấp cho các cặp đôi có giấy đăng ký kết trên 10 năm.

Du khách còn nhận quà tặng hấp dẫn từ Vietravel và các Tổng cục Du lịch; coupon du lịch, voucher ưu đãi từ đối tác Win Together: Santoni, Casadei, Kiton, Stuart Weitzman,Hamleys, Fanny Ice Cream, Mo-Mo Paradise, nhà hàng Sawasdee, bảo tàng tranh 3D Artinus, UBER, PPP Laser Clinic, Ninh Khương, Nha khoa Paris, Nha khoa Ucare, TocoToco, Dunkin’ Donuts, Hoàng Yến Group, tiNi World, KOS, Snow Town…

Trong khuôn khổ hoạt động của hội chợ, Vietravel là đơn vị tài trợ các tour khảo sát sau sự kiện đến Vũng Tàu - Phan Thiết, Nha Trang - Đà Lạt và Phú Quốc cho ba đoàn buyers Thái Lan, Trung Quốc, và Ấn Độ. Công ty còn vận chuyển chính thức cho báo chí và và buyers quốc tế tại ITE; đóng góp ý kiến cho du lịch TP HCM qua các bài tham luận phát triển du lịch MICE TP HCM...

Đồng thời, công ty tổ chức một buổi để gặp gỡ và giao lưu với các đối tác cùng đại diện nhiều tỉnh thành trong nước khi tham dự ITE.

Dịp này, Vietravel tiếp tục nhận giải thưởng Mekong Tourism Alliance Awards (MTAA) với danh hiệu "Best Outbound Tour Operator of the Year". Đây là lần thứ chín liên tiếp Vietravel được trao giải thưởng này, khẳng định là một trong những thương hiệu doanh nghiệp lữ hành đứng đầu Việt Nam nói riêng và khu vực nói chung.

Hội chợ Du lịch quốc tế TP HCM 2017 (ITE HCMC) là sự kiện du lịch quy mô, do Tổng cục Du lịch và Sở Du lịch TP HCM phối hợp tổ chức từ ngày 7-9/9, tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM). Qua 12 lần tổ chức thành công, ITE HCMC ngày càng được nâng cao về chất lượng, quy mô, thể hiện sự chuyên nghiệp và hiếu khách của Việt Nam đến bạn bè và các đối tác.

