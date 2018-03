Amsterdam là điểm đến đang có lượt vote cao nhất trong cuộc bình chọn "Điểm đến trong mơ". Dưới đây là chia sẻ của một số độc giả về ước mơ đến nơi này.

Đạp xe

Xe đạp là phương tiện phổ biến ở thủ đô Hà Lan. Ảnh minh họa: iamsterdam.

Trong đầu tôi vẫn còn in lại hình ảnh những chiếc bánh xe dạo khắp các ngóc ngách thành phố này. Liệu tôi có thể như tác giả cuốn “In the city of bikes”, một người Mỹ đến Amsterdam để nghiên cứu về trào lưu đạp xe của thành phố, đã “ngã vào tình yêu” và ở lại đây, viết nên cuốn sách về lịch sử và văn hóa xe đạp của người dân thành phố.

Khám phá

Cối xay gió, một trong những biểu tượng của Hà Lan. Ảnh minh họa: Emirates.

Tôi đến Amsterdam cách đây 3 năm và ở lại đó 3 ngày. Nhưng dường như, đó là khoảng thời gian rất ngắn để tôi có thể hiểu rõ dù chỉ một góc của thành phố. Đó là khoảng thời gian tôi muốn kéo dài vô tận để khám phá từng chi tiết của thành phố yên bình này.

Nếu có thời gian, tôi sẽ mải miết với những cánh đồng tulip tít tắt đến tận chân trời, tôi sẽ tìm từng chi tiết khác nhau của những cối xay gió nhiều màu sắc lười biếng và chậm chạp quay, tôi sẽ ghé thăm những xưởng sản xuất guốc gỗ để hiểu ý nghĩa của mỗi nét hoa văn hay màu sắc của món quà lưu niệm rất đặc trưng Hà Lan. Tôi sẽ đi bộ mải miết trên những con kênh, con đê biển kéo dài đến bất tận… yên bình nhưng không bao giờ buồn chán.

Tình yêu sét đánh

Đến Hà Lan, du khách sẽ được ngắm muôn sắc hoa tulip. Ảnh: Lý Thành Cơ.

Đêm hôm trước gặp nhau ở quán bar Soho, tôi và Alex chẳng cần nói với nhau lời nào, đưa nhau với ánh mắt gần như là bất tận giữa âm thanh ồn ã của một quán bar đúng nghĩa. Tôi biết mình yêu người đó khi ánh mắt vừa chạm nhau...

Một ngày cuối tháng 4 tuyệt đẹp ở Amsterdam, nắng vàng xuyên qua những tán cây và ngôi nhà kiến trúc Hà Lan. Tôi được nắm tay một người như thể tôi chưa từng một lần yêu ai và những vết thương trong quá khứ chưa bao giờ có mặt.

Và có lẽ đó là lý do tôi muốn quay lại Amsterdam thêm lần nữa, vì có người hãy còn đợi tôi ở một thành phố xinh xắn và ngát mùi hoa tulip trong không gian. Sống lại những ngày tháng Tư ấy...