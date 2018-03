Sydney trong bạn có gì?

Thứ ba, 19/12/2017 | 18:57 GMT+7

Nhắc tới Sydney, tôi nghĩ không ai có thể bỏ qua chuyến tham quan nhà hát con sò nổi tiếng – Sydney Opera House và Cầu Cảng Sydney, những bờ biển đầy cát trắng như Bondi Beach hay Manly Beach. Đặc biệt, dạo trên góc của phố Elizabeth tôi sẽ tìm thấy các cửa hàng có uy tín nhất của Úc – David Jones. Trong khi ghé thăm trung tâm này, tôi sẽ dừng chân tại cửa hàng ‘Food Glorious Food’ – một trong nhiều những quán ăn ngon tại Sydney và sau đó đi dạo qua Hyde Park để thưởng ngoạn vẻ đẹp.

Tôi có thể nói cho bạn biết một loạt những điểm đến trong lịch trình chuyến đi tương lai của tôi ở Sydney: vịnh Watsons, The Rocks, tháp Sydney, cảng Darling, thư viện Tiểu bang New South Wales, vườn Bách thảo Hoàng gia, vườn Quốc gia Hoàng Gia, bảo tàng Australia, bảo tàng nghệ thuật đương đại, phòng trưng bày nghệ thuật của New South Wales, tòa nhà Nữ hoàng Victoria, thủy cung biển Sea Sydney, vườn thú Taronga, bãi biển Bondi, dãy núi Blue và công viên Olympic Sydney...

Đó là Sydney trong tâm tưởng của tôi, còn bạn, Sydney của bạn có gì?