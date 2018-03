Thứ ba, 19/12/2017 | 11:16 GMT+7

Nếu bạn là một fan hâm mộ của nghệ sĩ Caravaggio, người nổi tiếng vì những bức vẽ đầy cảm xúc, bạn sẽ muốn thăm nhà thờ San Luigi dei Francesi. Bên trong nhà thờ, có 3 tác phẩm hội họa của các nghệ sĩ Ba rốc, gồm "Calling of St. Matthew", "Matthew and the Angel," và "Matthew's Martyrdom." Nhưng đối với tôi, tác phẩm "Calling of St. Matthew" là tuyệt vời nhất và tổng thể chung của nhờ thờ cũng rất đẹp.

Sẽ là đáng tiếc nếu đến Rome mà không ghé qua đây.