Đến thăm Central Park - ốc đảo xanh giữa thành phố bê tông

Thứ ba, 19/12/2017 | 18:57 GMT+7

Công viên Central Park là công viên với diện tích hơn 340 ha. Nơi đây được ví như là một ốc đảo xanh mướt giữa lòng thành phố bê tông hóa với một rừng nhà chọc trời, là khoảng không gian xanh lớn nhất ở thành phố New York. Hầu như bất kỳ du khách nào đến với New York đều một lần đặt chân đến công viên nằm ở khu Manhattan hoa lệ này. Vào mùa hè năm ngoái khi có dịp được cùng gia đình đến đây du lịch, tôi đã tham dự buổi trình diễn ngoài trời với dàn nhạc giao hưởng của New York tổ chức ở đây. Đây là một trải nghiệm thú vị mà tôi khó có thể quên được.