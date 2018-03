Tài khoản Rich Kids of Tehran cho biết họ chỉ muốn chia sẻ những hình ảnh mang tính tích cực hơn về Iran, thay vì phải nhận những lời chỉ trích và thái độ phán xét thiếu khách quan. Họ thậm chí tỏ rõ sự giận dữ với các phương tiện truyền thông thế giới khi miêu tả người Iran như “những kẻ khủng bố”. Bên cạnh đó, Rich Kids of Tehran cũng nhấn mạnh: “Chúng tôi yêu người Do Thái, Kito giáo và không bao giờ có sự phân biệt chủng tộc”.