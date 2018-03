Phía sau sự hào nhoáng của những người được trả tiền đi chơi

Oneika Raymond là một blogger du lịch nổi tiếng và từng đặt chân tới 100 quốc gia. Cô là chủ của hai kênh Du lịch trên facebook: Big City, Little Budget và One Bag & You’re Out.

Bên cạnh danh tiếng và một cuộc sống đáng mơ ước, Oneika cũng gặp không ít vấn đề phức tạp trên đường chu du một mình. Một trong số đó đến từ việc cô là phụ nữ da màu.

Oneika mang trong mình hai dòng máu: Jamaica và Canada. Ảnh: Instagram.

"Nếu tôi tới một điểm mà ít người da đen sinh sống, tôi sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi", cô cho biết.

"Mọi người cố gắng chạm vào tóc, vào da tôi. Và tôi đã có nhiều trải nghiệm chụp ảnh theo cách mà những du khách da trắng không có. Đó là khi tôi đặt chân tới Trung Quốc, Ấn Độ - những nơi người dân ít có cơ hội gặp người da đen".

Tuy nhiên Oneika cho biết cô đã quá quen với sự nhòm ngó thái quá này. Là một người ưa khám phá, và thích giao lưu với mọi người, nữ phượt thủ thậm chí còn hứng thú khi được tiếp xúc với những người dân địa phương đang tò mò về mình. "Chúng tôi đang học tập lẫn nhau. Tôi đang học về văn hóa của họ và họ cũng tìm hiểu về văn hóa của đất nước tôi".

Oneika Raymond chụp ảnh cùng những người bạn mới ở Ghana. Ảnh: Instagram.

"Nhập gia tùy tục, chúng ta cần tôn trọng điều đó", Oneika nói về việc đã quen với việc bị soi mói ở một số nơi. Điều duy nhất cô quan tâm chính là chia sẻ những câu chuyện chân thật về nơi cô đặt chân đến, thay vì kể nên những câu chuyện hay, được chỉnh sửa và ít sự thật.

Là một phượt thủ đi du lịch độc lập, Oneika cũng rất quan tâm đến vấn đề an toàn, đặc biệt là tới các nước vùng Trung Đông, Mexico, Ấn Độ. "Nếu một người lạ vẫy tay với tôi trên phố, hành động của họ khiến tôi khó chịu, tôi sẽ bỏ đi thật nhanh. Tôi cũng không quá đặt nặng vấn đề khám phá nơi mới đến khi trời tối. Tôi thường ra ngoài vào lúc trời sáng, và đến các nơi đông dân cư".

Oneika cũng được nhiều người đánh giá là trường hợp hiếm có khi minh bạch việc giới thiệu các điểm đến. "Khi tôi viết về những nơi tôi đến bằng tiền của mình, hãy yên tâm rằng tôi đang cung cấp cho bạn sự thật 100%. Đó là những ý kiến cá nhân, không hề thiên vị".

Điều này cũng được cô áp dụng khi viết về những thương hiệu, điểm đến được trả tiền để quảng bá. "Sự chân thành luôn là điều quan trọng".