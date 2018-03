5 điều khách Tây không dám liều khi mới đến Hà Nội / 7 kinh nghiệm khách Tây rỉ tai nhau trước khi sang Việt Nam

Từ thói quen ăn uống, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đến những quan niệm về văn hóa, xã hội và sâu xa hơn cả là lòng tin đối với con người, tất cả đều được Jacqueline Kehoe - nữ du khách Mỹ chia sẻ sau quãng thời gian ghé thăm Việt Nam. Dưới đây là những thói quen cô phải tạm xa rời khi ở miền đất hình chữ S.

Đến Việt Nam, Jacqueline phải học cách quen với lũ côn trùng luôn hiện hữu xung quanh cô.

1. Sợ côn trùng

Nếu bắt gặp chú nhện nào dù chỉ bé xíu, Jacqueline thường để nó yên dưới đáy cốc vài ngày để đảm bảo đã chết sau khi la toáng lên vì sợ hãi. Nhưng khi sang Việt Nam, cô trở nên quen dần với việc “tiêu hóa thêm một chút protein trong đồ ăn thức uống của mình”, thường gặp nhất là kiến trong trà đá vỉa hè.

2. Hảo ngọt

Bữa sáng quen thuộc đối với người phương Tây là yến mạch, bánh scones, muffin, hay ngũ cốc. Jacqueline cũng nghiện đồ ngọt tráng miệng nhưng khá đau đầu để làm quen vì các món ăn vặt của người Việt Nam là xôi, chè hay caramen. “Đến một ngày, vị giác của tôi thực sự được đánh thức bởi món caramen ăn kèm cà phê và đá vụn, một sự kết hợp lạ lùng chưa từng có”, cô tâm sự.

3. Băn khoăn về vệ sinh thực phẩm

Một trong những lo ngại của các du khách Tây khi đến Việt Nam là mắc phải chứng tiêu chảy bất cứ lúc nào. Khi gọi món, từ rau muống xào tỏi đến bún bò Huế, với họ, đó là cả một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm. “Hay chuyện xô nước được đặt cạnh nắp cống? Không sao đâu, tôi xua lũ ruồi đi là xong”, Jacqueline nói.

Nếu có vấn đề gì, một người phục vụ đưa tấm khăn lau mặt cùng chậu rửa làm từ năm 1987 trong nhà vệ sinh cũng vẫn giúp ích. Còn chuyện không có giấy vệ sinh? Điều này cô đã biết trước và phòng sẵn một túi giấy cá nhân. “Bạn cũng nên tự chuẩn bị cho mình trước thì hơn, của ai người nấy dùng”, nữ du khách chia sẻ.

4. Tránh ánh nhìn của người lạ

Ở Việt Nam, chẳng cách nào ngăn ai đó nhìn chằm chằm vào kiểu đầu xoăn của bạn. “Tôi phải mất vài tháng mới quen được điều này”, Jacqueline bày tỏ. Đối với cô, 15 giây nhìn không chớp mắt tại vạch đèn đỏ trên phố Hai Bà Trưng giờ chỉ là “trò trẻ con”. Đôi lúc, nữ du khách còn thử nhìn lại ai đó với ánh mắt gằn xuống để “xem họ lúng túng thế nào”. Nhưng hiếm khi người ta nao núng, cô giãi bày.

5. Dùng sữa và pho mát cho bất cứ món ăn nào

Như nhiều nước châu Á khác, ẩm thực Việt Nam không dùng nhiều nguyên liệu từ sữa. Đồ ăn Việt rất ngon mà không cần thêm bơ hay phô mai nhiều như vùng Minnesota – nơi Jacqueline sinh sống.

Nguyên liệu được chuộng dùng hơn cả tại Việt Nam là đậu nành (đậu tương). Giờ đây, khi trở về Mỹ, Jacqueline thú nhận mình đã thành tín đồ sữa đậu nành và “nghiện” đậu phụ..

6. Từ chối sự giúp đỡ từ người lạ

Dù lâu nay không còn quá tin tưởng ai, nhưng có lần, khi Jacqueline cùng các bạn phượt tới một ngôi làng có tên Rang Rang, phải đi qua hồ chứa nước khổng lồ, cô đã đặt niềm tin vào hai cậu bé vóc dáng nhỏ thó để họ chèo xuồng đưa qua. Và chỉ khoảng 45 phút sau, cả nhóm đã băng qua hồ lớn an toàn, không hề hấn gì với giá 300.000 đồng.

Đến Việt Nam, nhiều du khách phải học cách thích nghi với môi trường và văn hóa bản địa bằng việc tạm thời quên những thói quen vốn có ở quê nhà. Ảnh: VOV.

7. Cả tin

Bất cứ du khách nước ngoài nào đến Việt Nam dường như đều có thể kể cho bạn câu chuyện về nạn móc túi. Những người cùng phòng và Jacqueline từng bị mất cắp xe đạp ngay tại hiên nhà và cửa sổ thi thoảng lại cong vênh đến lạ kỳ. Sau cùng, cô kết luận nên học cách đi lại trong thành phố với vẻ mặt kiểu "đừng-có-gây-sự" để bớt khả năng thành nạn nhân của một tên trộm nào đó.

8. Tốn chưa đến 10 USD cho một bữa ăn

Ngay cả khi bước chân vào một nhà hàng sang trọng, bạn vẫn có thể thưởng thức bữa ăn với giá phải chăng. Hoặc, bạn cũng có thể ăn trưa tại một quán ven đường, vừa ngon vừa rẻ hơn nhiều.

Nếu có thể, bạn hãy ăn tô phở bên quán ven đường và làm một chầu bia trên phố Bùi Viện. “Tôi nghiện cảm giác ngồi giữa quán nhậu rộn rã với những chiếc ghế nhựa, bàn nhôm hơn là mấy cái ghế êm ái đặt giữa phòng điều hòa”, du khách Mỹ bày tỏ.

9. Tôn trọng trật tự

Đường phố hay thang máy ở Việt Nam cũng giống những dãy hành lang hay công viên. Nếu có bất cứ khoảng trống nào, người ta sẽ len vào đó. Bạn đừng mong một lối đi bộ thoáng đãng dọc dãy phố. Vỉa hè ở đây luôn chật ních cả tá xe máy. Hay nếu trong thang máy có 3 người cần đi ra, họ cũng phải đợi sau khi 7 người khác đi vào mới có chỗ cất bước.

10. Chỉ nghe nhạc Giáng sinh vào đúng dịp

Ngay cả giữa trời hè tháng 4, bạn cũng có thể nghe All I want for Christmas is you của Mariah Carey hay bài “Chúc mừng sinh nhật” bật bất cứ lúc nào. Không có bánh nến nào mang tới nhưng người ta vẫn nghe.

Phạm Huyền (theo Matador)