National Museum of Singapore – Bảo tàng lâu đời nhất của Đảo quốc Sư tử Một địa điểm cũng được gia đình Hoàng Bách ưa thích là National Museum of Singapore (Bảo tàng quốc gia Singapore). Nổi bật hơn cả là hoạt động triển lãm cố định Story of the Forest (Chuyện kể rừng sâu). Đây là công trình nghệ thuật tương tác đồ sộ mô phỏng những thanh âm và hình ảnh sinh động của cuộc sống rừng nhiệt đới đặc trưng của Đông Nam Á.