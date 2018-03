Sân bay Trung Quốc đền khách Việt vali mới vì hành lý bị móp / Hành khách mở cửa thoát hiểm, xách vali ra cánh máy bay ngồi

Ngày 8/3, một người đàn ông mang quốc tịch Đức đang chuẩn bị bắt chuyến bay tới Thái Lan từ sân bay Frankfurt, Đức thì gặp rắc rối tại cửa an ninh.

Hành khách 67 tuổi này mang theo hai chai rượu vang làm quà tặng chủ nhà ở Thái Lan, báo Đức Presse Portal đưa tin ngày 12/3. Nhưng vì cất rượu trong hành lý xách tay, ông không thể mang lên máy bay do vi phạm quy định an toàn bay. Theo hành khách trên, hai chai rượu rất đắt tiền nên không đành bỏ phí. Ông ta quyết định uống hết rượu trước khi qua cửa an ninh.

Đồ uống có nồng độ cồn trên 70% là một trong những thứ bị cấm mang theo trong hành lý xách tay. Ảnh minh hoạ: The Local.

Tuy nhiên, khi đi tìm toilet trong sân bay, người này vô tình nhấn một nút khẩn cấp dùng để mở lối đi dành riêng cho nhân viên. An ninh sân bay phải ngăn ông ra ngoài đường băng, với cáo buộc xâm phạm trái phép, có thể cấu thành hành vi phạm tội.

Khi kiểm tra hơi thở, cảnh sát phát hiện nồng độ cồn trong máu của hành khách này vượt quá mức cho phép và giữ ông ta lại sân bay khoảng 3 tiếng. Sau đó, cảnh sát đã hộ tống người đàn ông ra cửa sân bay và bắt taxi đưa về nhà tại Baden-Württemberg. Song chuyến đi hết khoảng 150 euro, cảnh sát gợi ý ông ta nên sử dụng phương tiện công cộng. "Tôi đã mất quá nhiều tiền cho ngày hôm nay, ngần ấy tiền trả cho một cuốc taxi cũng chẳng đáng bao nhiêu", ông nói với cảnh sát.

Người đàn ông này đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 euro, chuyến du lịch Thái Lan cũng phải hủy bỏ.

Mẹo xếp rượu trong hành lý ký gửi không lo hỏng vỡ

Mẹo xếp rượu trong hành lý ký gửi không lo hỏng vỡ.