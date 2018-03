Nữ phượt thủ kể lại trải nghiệm khi du lịch một mình / Bài học từ chuyến du lịch một mình

Kristin Addis, 29 tuổi, người Mỹ là một nhân viên văn phòng nhưng sau một tai nạn chấn thương bả vai vào năm 2012, cô suy nghĩ lại về công việc của mình. Sau kỳ nghỉ kéo dài 10 ngày sống như một ni cô ở Trung Quốc, Kristin quyết định nghỉ việc, xách ba lô lên và bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới một mình.

Kristin bán toàn bộ tài sản của mình và tiến thẳng tới Campuchia với chỉ một chiếc túi du lịch đơn giản. Tất cả người thân và bạn bè của cô đều khuyên rằng việc một phụ nữ đi du lịch một mình như vậy rất nguy hiểm. Nhưng trong suốt 3 năm qua, cô đã đặt chân tới 35 đất nước khác nhau, chinh phục những đỉnh núi cao nhất thế giới, lặn biển ở nhiều thiên đường trên mặt đất và viết một cuốn sách về chính những trải nghiệm trong hành trình vòng quanh thế giới của mình. Hiện tại, cô gái trẻ vẫn thấy đây là một quyết định đúng đắn nhất của bản thân và cảm giác như mình như đang thực sự sống một cuộc sống thần tiên.

Kristin tại lễ hội Burning Man, Black Rock City, Mỹ.

Sau khi bắt đầu hành trình, Kristin tạo một tài khoản Instagram và blog có tên là Be My Travel Muse. Ở đây, cô chia sẻ trải nghiệm trong suốt chuyến đi và cả những kinh nghiệm, lời khuyên của bản thân về việc du lịch và đảm bảo an toàn. Mỗi tháng, trang cá nhân của cô thu hút hơn 50.000 độc giả và tất cả người hâm mộ đều rất hào hứng khi theo dõi từng bước chân chinh phục các vùng đất mới của cô gái trẻ này.

Một trong những điểm đến yêu thích của Kristin là Pai ở miền bắc Thái Lan. Ở đây có khung cảnh thiên nhiên cùng những thác nước hùng vĩ nhưng cũng không kém phần xinh đẹp khiến cho bất cứ ai từng đặt chân đến đều phải trầm trồ và lưu luyến không muốn rời. Ngoài ra, những địa điểm lý tưởng không kém dành cho những người yêu thích khám phá và du lịch đơn lẻ đó là Đại Lý (Trung Quốc), Berlin (Đức), San Francisco (Mỹ), Cape Town (Nam Phi) và Melbourne (Australia).

Ảnh chuyến du lịch một mình của Kristin

Là một blogger cũng như một tác giả, Kristin chi trả cho những chuyến du lịch của mình bằng việc viết online. Ngoài những bài viết có ích liên quan đến du lịch, cô cũng chia sẻ trên trang cá nhân về cuộc đời của mình trước kia, khi còn là một nhân viên văn phòng bình thường, hàng ngày ngồi chôn chân ở cơ quan và bàn làm việc, chịu những cơn đau về thể xác và sự bí bách về tinh thần. Nghỉ việc bắt đầu hành trình một mình chinh phục thế giới là một trong những quyết định đúng đắn nhất, cũng là một bước ngoặt lớn làm thay đổi cả cuộc đời của cô.

Giây phút thư thái của cô tại một resort sang trọng.

Trong chuyến đi xuyên Trung Quốc, Kristin được một nhà sư vẽ cho một hình xăm. Cô cũng từng trải nghiệm cảm giác thú vị khi đáp một chuyến phà kéo dài 14 giờ mà duy nhất một mình là người nước ngoài trên đó. Mọi người chụp ảnh cùng với cô, số khác cố gắng cho cô chuối trong khi thậm chí họ không thể giao tiếp với nhau.

Nếu bạn cũng muốn và đang chuẩn bị hành trang cho một chuyến du lịch thì một trong những lời khuyên hàng đầu của Kristin đó là tính toán thật cẩn thận ngân sách theo khung thời gian của mình. Bạn không nên đi châu Âu nếu như không dư dả về tiền bạc. Số tiền ít ỏi sẽ không giúp bạn cầm cự được lâu nếu muốn ở những nơi đẹp và sang trọng, thay vì những khu nhà trọ hay khách sạn bình dân. Trong những trường hợp như vậy thì châu Á lại là một lựa chọn lý tưởng. Bạn có thể ở qua đêm tại một biệt thự ở Ấn Độ với giá chỉ khoảng dưới 10 USD, rất rẻ và hợp lý.

Lời khuyên thứ hai là trước khi đi, bạn nên tham khảo mức sống và giá cả ở nơi định đến, sau đó dự trù một ngân sách hợp lý nhất có thể và bắt đầu từ đó. Ngoài ra, Kristin cũng cảnh báo, mặc dù du lịch một mình là việc rất thú vị nhưng cũng đi kèm không ít nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn, những người du lịch độc lập thực sự rất cần phải tin tưởng vào bản năng của bản thân, hãy làm những gì mà bạn làm ở nhà, ví dụ như không đi lại xung quanh vào ban đêm một mình...

Theo Kristin, cô cũng phải đối mặt với không ít nguy hiểm trong suốt hành trình. Năm 2014, khi cô đang mua nước trên một con phố ở Nepal thì một người lạ mặt đột ngột xuất hiện và sàm sỡ cô. Đây là lần đầu tiên cô gái ý thức được sự nguy hiểm khi đi du lịch một mình. Sau đó, khi đã lấy lại được bình tĩnh, Kristin tới đồn cảnh sát dành cho khách du lịch và trình bày sự việc.

Trải nghiệm bay ở Namibia.

Mặc dù tất cả bạn bè đều khuyên cô nên quay lại và trở về nhà nhưng Kristin vẫn không từ bỏ niềm đam mê của mình. Một năm sau, cô cho ra mắt cuốn e – Book đầu tiên của mình với tựa đề Conquering Mountains: How to Solo Travel the World Fearlessly (tạm dịch: “Chinh phục những ngọn núi: Làm thế nào để du lịch thế giới một mình mà không sợ hãi”). Đây là một trong những cuốn sách điện tử tin cậy dành cho phụ nữ yêu thích và muốn tìm kiếm thông tin về du lịch.

Danh sách những vùng đất đã đặt chân đến của Kristin vẫn không ngừng dài ra và hiện nay cô đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi sắp tới của mình đến Mozambique. “Tôi nghĩ mọi người thực sự nên thử trải nghiệm việc đi du lịch một mình như thế này. Bạn sẽ hiểu được bạn thật là ai, con người thật của bạn như thế nào bởi vì không ai có thể hiểu bạn bằng chính bản thân bạn.”

Ngọc Mai