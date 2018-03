Du khách thích thú vì tiếp viên kể chuyện hài trên máy bay / Hãng bay của Nga bị tố ưu tiên tiếp viên chân dài gợi cảm

Khi bạn lên máy bay, các tiếp viên hàng không sẽ yêu cầu được xem vé và hướng dẫn bạn đến đúng chỗ ngồi. Phần lớn hành khách đều nghĩ rằng đây là điều bình thường, và hầu như không bao giờ nghĩ nhiều về nó.



Tuy nhiên, theo Dailystar, trong vài giây tương tác này, các tiếp viên đã thực hiện nhiều đánh giá, giả thiết về bạn. Dưới đây là một số bật mí của các tiếp viên hàng không trên mạng hỏi đáp Quora.

Chỉ trong 5 giây giao tiếp ngắn ngủi, kể từ khi bước lên máy bay, các tiếp viên đã thực hiện xong việc đánh giá về hành khách. Ảnh: Dailystar.

Chúng tôi để ý nếu bạn là kẻ nguy hiểm

Các tiếp viên cho biết việc phát hiện kẻ có khả năng là khủng bố lên máy bay rất quan trọng. Ngoài các nghiệp vụ họ được học thì đôi khi, nghi ngờ hay phát hiện ra một ai đó nguy hiểm cũng phụ thuộc nhiều vào trực giác, kinh nghiệm làm việc.

Chúng tôi để ý nếu bạn đang có ý định gây rối

"Tôi chắc chắn rằng không ai có thể lên máy bay với một chiếc túi quá khổ, hoặc không thể nhấc lên cho vào khoang đựng phía trên. Do vậy, những hành khách có hành lý quá to sẽ được chúng tôi kiểm tra trước giờ cất cánh".

Nếu ai đó lên máy bay với thái độ hằn học, gây sự với tiếp viên, chắc chắn chúng tôi sẽ phải giải quyết ổn thỏa vị khách đó trước khi máy bay cất cánh. Nếu không, họ có thể sẽ bị buộc mời xuống", tiếp viên trưởng của một hãng bay tiết lộ.

Chúng tôi để ý nếu bạn đang say

Những hành khách say rượu sẽ luôn được tiếp viên đặt trong tầm ngắm. Họ được đánh dấu lại là những nhân tố có khả năng đe dọa an toàn bay. Trong trường hợp cần sơ tán hành khách khẩn cấp trong vòng 90 giây, phần lớn tiếp viên sẽ chú ý tới những người tỉnh táo trước. "Tôi sẽ không lãng phí mạng sống của mình và người khác vì một người say không chịu hợp tác", nữ tiếp viên trẻ Amar Rama cho biết.

"Điều cô ấy nói tôi có thể hiểu là: người say sẽ được sơ tán, hướng dẫn cuối cùng vì tiếp viên sợ sẽ mất nhiều thời gian với họ, và không cứu được nhiều người khác. Vì vậy, hãy tỉnh táo khi đi máy bay", một người để lại bình luận.

Chúng tôi kiểm tra xem bạn có bị bệnh hay không

"Chúng tôi thà để bạn trễ chuyến, nhưng được chăm sóc tại các bệnh viện trên mặt đất hơn là sơ cứu y tế ở độ cao hơn 10.000 m, nơi mà chúng tôi bị giới hạn bởi mọi thứ: không gian, thời gian, bác sĩ, các dụng cụ cấp cứu".

"Chúng tôi đang ở trong một không gian khép kín. Do đó, hãy hiểu cho chúng tôi. Để một hành khách có bệnh lên máy bay thực sự không an toàn", Amar Rama nói.

Ngoài các hành khách nguy hiểm, các tiếp viên còn để tâm đến những người khác như:

Chúng tôi để ý đến cơ bắp của bạn

"Nếu tôi nhìn thấy một người cơ bắp, mạnh mẽ, tôi sẽ lập tức nhớ mặt họ và chỗ họ ngồi. Tôi sẽ coi hành khách này là một trợ thủ tiềm năng. Trong trường hợp xảy ra ẩu đả, tấn công trên máy bay, đây sẽ là người đầu tiên tôi nhờ cậy", Janice Bridger, một tiếp viên hàng không 25 tuổi cho biết.

Chúng tôi sẽ để ý nếu bạn là nhân viên hàng không

Các tiếp viên hàng không luôn được huấn luyện xử lý trong các tình huống cấp cứu. Họ biết chỗ để đồ dùng, các thiết bị y tế hay hướng dẫn hành khách. Vì vậy, khi biết bạn cũng là một tiếp viên, dù không cùng hãng bay, họ vẫn ngầm coi bạn là đồng đội để ứng cứu khi gặp trường hợp cần thiết. "Đó là báu vật vô giá của chúng tôi. Vì vậy tôi luôn để mắt đến họ, chỗ họ ngồi", Janice giải thích.

Chúng tôi để ý tới các hành khách cần được giúp đỡ

Những người khuyết tật, thể trạng yếu đuối hay trẻ em đi một mình, họ luôn được các tiếp viên lưu tâm ngay khi bước lên máy bay. "Chúng tôi luôn sẵn sàng khi họ cần trợ giúp", Janice cho biết.

