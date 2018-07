Nước mắt khách Thụy Điển trên khán đài sau trận thua Anh / Những câu hỏi của khách xem World Cup khiến người Nga 'đứng hình'

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh cùng nhau chụp hình check-in tại Quảng trường Đỏ của thủ đô Moskva, Nga. Đi cùng hai cầu thủ của U23 Việt Nam còn có Lê Công Vinh, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam và một số nghệ sĩ trong nước.

Thủ thành U23 Việt Nam khoe ảnh đi Nga xem World Cup 2018 cùng đồng đội. Ảnh: Bùi Tiến Dũng.

Ngoài tham quan, cả hai còn tranh thủ mua sắm ở Moskva.

Theo lịch trình, Bùi Tiến Dũng chỉ ở Nga ba ngày. Anh sẽ có mặt trên khán đài sân vận động Luzhniki để theo dõi trận bán kết World Cup 2018 giữa hai đội tuyển Anh và Croatia vào rạng sáng 12/7.

Kết thúc trận đấu, Tiến Dũng sẽ xuống sân trao giải thưởng "Cầu thủ hay nhất trận" (Man of the Match) do FIFA bình chọn. Bộ đôi cầu thủ cũng quay về Việt Nam trong ngày hôm sau để tiếp tục tập luyện và thi đấu tại V-League.