Fox News tổng hợp những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra trên du thuyền sang trọng đưa khách đi khắp thế giới.

Kristy Manzanares

Cuối tháng 7, Kristy Manzanares mất tích khi cùng chồng đi nghỉ trên du thuyền Emerald Princess. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, du thuyền đang thực hiện hành trình từ Seattle phải dừng tại thành phố Jeneau, Alaska, Mỹ để cảnh sát điều tra.

Thi thể Kristy được tìm thấy không lâu sau đó. Qua khám nghiệm, cảnh sát tìm thấy vết thương nặng trên đầu nạn nhân, xác định cô tử vong vào khoảng 21h20 ngày 25/7.

Trong bản cáo trạng trình lên tòa, cảnh sát xác định nghi phạm là chồng của Kristy, Kenneth Manzanares. Kenneth tiết lộ cho người quen rằng anh ta sát hại vợ vì "cô ấy không ngừng cười nhạo" mình.

Li Yinglei

Daniel Belling, đến từ Dublin, Ireland, cùng vợ là người gốc Hoa, Li Yinglei, và hai con nhỏ đi nghỉ trên tour du thuyền khởi hành từ Civitavecchia, Italy hồi giữa tháng 2 vừa qua.

Daniel chưa bao giờ báo cảnh sát rằng Li mất tích dù rời du thuyền mà không có cô. Anh ta bị bắt giữ khi đang đợi chuyến bay từ Rome về Ireland cùng hai con.

Daniel cho biết, Li không thoải mái suốt chuyến đi. Lúc anh ta và các con trở về sau khi du thuyền dừng cho khách ngắm cảnh thì Li và đồ đạc cá nhân của cô đã biến mất. Daniel khai rằng anh ta không báo tin mất tích vì Li từng rời thuyền sớm trong những chuyến du lịch trước đó.

Theo báo cáo, Li không hề mang theo đồ dùng cá nhân, thẻ tín dụng, ví tiền và điện thoại, Irish Times đưa tin. Daniel vẫn bị giam giữ, hiện chưa có thông tin mới về Li.

Bernardo Garcia Teixeira

Bernardo Garcia Teixeira đang đi nghỉ cùng chồng trên du thuyền Royal Caribbean Cruises' Oasis of the Sea hồi tháng 11/2015. Cảnh sát cho biết nạn nhân 31 tuổi chủ động nhảy khỏi tàu sau khi kiểm tra camera an ninh, nhưng người ủy nhiệm cho gia đình trước tòa cho biết Bernardo bị ngã.

Khi ngã khỏi lan can của ban công du thuyền, Bernando bám được vào một xuồng cứu sinh treo trên boong. Các nhân viên đã cố gắng cứu Bernardo nhưng anh đã rơi ngay xuống biển.

Độc giả cân nhắc trước khi xem

Lật tẩy tấn bi kịch trên những tour du thuyền sang trọng Vụ tai nạn được một hành khách trên tàu ghi lại. Video: Jennifer St Laurent. Erik Elbaz, chồng nạn nhân, nói với luật sư rằng anh và bạn đời phải chịu "nhiều lời chế nhạo và gièm pha lặp đi lặp lại" trong thời gian ở trên tàu. Erik khiếu nại rằng thủy thủ tàu đã không xử lý tình huống kịp thời. Tuy nhiên, phía ban quản lý du thuyền nói rằng thủy thủ nhìn thấy một hành khách cố tình nhảy khỏi tàu, họ cho rằng anh ta có ý định tự tử, theo Miami Herald.

Paul Rossington và Kristen Schroder

Paul và Kristen mất tích khi đi du thuyền Carnival Spirit vào ngày 8/5/2013.

Khi Kristen bị trượt chân khỏi ban công du thuyền, Paul nhảy ngay xuống để cứu cô. Tuy nhiên, họ đã biến mất mãi mãi dưới biển khơi. Paul được trao danh hiệu dũng cảm của Australia vì hy sinh thân mình để cứu bạn gái, theo Sydney Morning Herald.

Kristen và Paul Hình ảnh cuối cùng của cặp đôi trong casino trên du thuyền, vài tiếng trước khi bi kịch xảy ra. Video: 9News.

Đứa trẻ bất hạnh

Alicia Keir đang có mặt trên du thuyền khám phá vùng biển Caribbean hồi tháng 10/2011. Cô gái 20 tuổi sinh hạ một bé gái trong cabin.

Thay vì gọi bác sĩ, Keir quấn khăn tắm quanh người bé gái và giấu xuống gầm giường. Nhân viên vệ sinh tìm thấy thi thể của đứa trẻ một ngày sau đó. Cáo trạng của tòa án viết rằng em bé tử vong do bị bỏ mặc, không được chăm sóc.

Keir trả lời trước phiên tòa: "Con bé không hề cử động hay phát ra âm thanh nào", nhưng cô thừa nhận bé gái vẫn sống khi được sinh ra và đáng lẽ cô nên yêu cầu trợ giúp y tế.

Tòa tuyên bố Keir có tội ngộ sát không tự nguyện và chịu án tù một ngày. Tòa cân nhắc tới thời gian phục vụ trong quân đội của Keir nên miễn án tù, nhưng phải chịu hai năm quản chế. Tội danh của Keir có thể có mức phạt lên tới 8 năm tù.

Shirley McGill

Vài ngày sau tiệc sinh nhật lần thứ 55, bà Shirley được tìm thấy đã chết trên du thuyền Carnival Elation.

Phòng giám định y khoa San Diego kết luận bà tử vong ngày 14/7/2009 vì bị bóp cổ, có nhiều chấn thương trên đầu và khắp thân thể. Robert John McGill, chồng nạn nhân, sau đó thú nhận với cảnh sát rằng ông đã tay không đoạt mạng bà Shirley.

Ông Robert (áo trắng) bị bắt giữ. Ảnh: NYDN.

Đêm xảy ra án mạng, ông Robert đã uống rất nhiều rượu trước khi gây án. Sau đó, ông thay đồ và gặp mặt một đôi vợ chồng khác để cùng hút cigar và uống rượu. Khi được hỏi về vợ, ông Robert kể với hai vợ chồng bạn rằng mình đã giết vợ, theo San Diego Tribune. Robert nhận án tù chung thân vào năm 2011.