Ngày 18/10, nhiều hành khách trong chuyến bay nội địa của hãng Lucky Air khởi hành từ sân bay An Khánh, tỉnh An Huy tới Côn Minh, Trung Quốc chứng kiến một phụ nữ cao tuổi ném thứ gì đó vào một trong những động cơ của máy bay. Chuyến bay nhanh chóng được hoãn lại cho tới 10h sáng hôm sau để nhân viên kỹ thuật kiểm tra. Người phụ nữ lớn tuổi trên được xác định tên Fang và bị cảnh sát bắt giữ ngay lập tức. Theo lời khai, bà bị ám ảnh bởi vụ việc 100 con gián được nhân viên hàng không phát hiện trên hai chuyến bay hạ cánh ở Côn Minh vào đầu tháng 10. Hồi tháng 7, một bà cụ 80 tuổi cũng ném 9 đồng xu vào động cơ máy bay hãng China Southern đi từ Thượng Hải tới Quảng Châu để cầu may, khiến chuyến bay bị hoãn hơn 5 tiếng.