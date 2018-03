Sự thật có thể khiến bạn không dám đụng tới thức ăn trên máy bay / Khác biệt giữa suất ăn hạng phổ thông và thương gia

Điều gì xảy ra khi dành gần một ngày trên máy bay? Đội ngũ tiếp viên trên máy bay Airbus A380 của hãng hàng không Qantas sẽ cho bạn biết điều đó. Câu chuyện của họ đã được dựng thành phim tài liệu "Cuộc sống bí mật trên một chuyến bay dài" (The Secret Life Of The Long Haul Flight) chiếu trên Channel 5. Phim nói về cảnh làm việc trên một trong những chuyến bay dài nhất thế giới, gồm cả các góc sinh hoạt của phi hành đoàn.

Bí mật về chuyến bay dài hơn 22 tiếng Tiếp viên hàng không Marissa Oliver cho biết cách chuẩn bị món bánh mì và trứng ốp la. Video: Channel 5.