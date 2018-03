Hội chợ Du lịch quốc tế - VITM 2018 sẽ diễn ra từ ngày 29/3 đến 1/4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Trong lần thứ sáu liên tiếp tham gia sự kiện này, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist ưu đãi đến 20 triệu đồng mỗi khách mua các dịch vụ du lịch, giảm đến 500.000 đồng dịch vụ vé máy bay, giảm 15% giá dịch vụ thuê xe ôtô.

Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn khác như cơ hội trúng tour miễn phí, mua tour trúng tour và hàng trăm quà tặng du lịch cao cấp dành cho du khách đến giao dịch tại gian hàng A65 trong hội chợ.

Tour du lịch Mỹ là một trong những hành trình có ưu đãi lớn nhất.

Là sự kiện du lịch quốc tế thường niên có quy mô hàng đầu trong khu vực, hội chợ VITM năm nay thu hút hơn 650 doanh nghiệp du lịch, các cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 43 tỉnh thành trong cả nước và từ 18 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Với chủ đề “Du lịch trực tuyến, Du lịch Việt Nam hướng tới công nghệ 4.0”, VITM 2018 sẽ tổ chức nhiều hoạt động và không gian triển lãm nhằm khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt những cơ hội kinh doanh trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

Ngoài ra, du khách và công chúng tham quan hội chợ còn có cơ hội trải nghiệm ẩm thực đường phố đặc sắc của Việt Nam và các nước trong khu vực tại Liên hoan Ẩm thực đường phố Quốc tế; tham gia các hoạt động mua bán sản phẩm trong chương trình kích cầu du lịch…

Tại gian hàng A65, Công ty áp dụng ưu đãi đến 20 triệu đồng/khách mua tour du lịch nước ngoài. Chùm tour siêu khuyến mãi gồm: Mỹ 10 ngày, giá 65,8 triệu đồng, khởi hành 21/5; Australia 6 ngày, 41,9 triệu đồng, khởi hành 16/5; Nhật Bản 5 ngày, 22,9 triệu đồng, khởi hành 23/5; Dubai - Abu Dhabi 6 ngày, 22,5 triệu đồng, khởi hành 5/5; Hàn Quốc 4 hoặc 6 ngày, từ 10,9 triệu đồng, khởi hành 18/4; 12/5.

Chùm tour nước ngoài khuyến mãi gồm: Italy - Thụy Sĩ - Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức 15 ngày, 90,8 triệu đồng, khởi hành 21/4; Hàn Quốc 5 hoặc 6 ngày, từ 11,9 triệu đồng; Nhật Bản 6 ngày, 29,9 triệu đồng, khởi hành 24, 31/5; Đài Loan 5 ngày, từ 11,5 triệu đồng, khởi hành 2, 9/5; Trung Quốc 5 hoặc 6 ngày, từ 10,9 triệu đồng, khởi hành 22/4; 31/5; 6, 9/9; Thái Lan 4 hoặc 5 ngày, từ 6,2 triệu đồng, khởi hành 2, 9, 10/5; 7, 21/6; Singapore 4 ngày, 9,99 triệu đồng, khởi hành tháng 5; Hong Kong 4 hoặc 5 ngày, từ 10,9 triệu đồng, khởi hành tháng 5; Campuchia 4 ngày, 8,8 triệu đồng, khởi hành tháng 5.

Đối với dịch vụ du lịch trong nước, Lữ hành Saigontourist ưu đãi đến 5,36 triệu đồng mỗi khách. Đó là chùm tour Lễ 30/4 đường hàng không (giá tour đã giảm): Pháo hoa Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - rừng dừa Bảy Mẫu 4 ngày, 7,49 triệu đồng, khởi hành 28/4; Tuy Hòa - Quy Nhơn - đảo Kỳ Co 4 ngày, 8,999 triệu đồng, khởi hành 28/4; Phú Quốc - Vinpearl Land 4 ngày, 9,699 triệu đồng, khởi hành 27, 28/4.

Chùm tour tiết kiệm cũng được giảm giá, gồm: Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - rừng dừa Bảy Mẫu 4 ngày, từ 7,499 triệu đồng; Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Huế 4 ngày, từ 5,099 triệu đồng; Tuy Hòa - Quy Nhơn - đảo Kỳ Co 4 ngày, từ 4,79 triệu đồng; Nha Trang - Vinpearl Land 4 ngày, từ 5,45 triệu đồng; Nha Trang - Đà Lạt 5 ngày, từ 6,19 triệu đồng; TP HCM - Vũng Tàu 4 ngày, từ 5,85 triệu đồng; Cần Thơ - Châu Đốc - Hà Tiên 4 ngày, từ 5,29 triệu đồng; Phú Quốc - Vinpearl Safari 4 ngày, từ 5,99 triệu đồng.

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng sẽ diễn ra từ 29/4 đến 30/6.

Các tour được ưu đãi dịp này còn có: Kỳ nghỉ FLC Sầm Sơn 3 ngày, giá 1,85 triệu đồng - 15, 24/4; 9, 16/9; Ninh Bình - Tràng An - phim trường Kong một ngày, 490.000 đồng - 28/4; 19/5; Tây Bắc mùa lúa chín - Nghĩa Lộ - Mù Căng Chải - Sa Pa 3 ngày, 2,75 triệu đồng - 17, 31/8; 7, 21/9; Hà Giang - Đồng Văn 3 ngày, 2,199 triệu đồng - 8, 15, 22, 29/11; TP HCM - Phan Thiết - Nha Trang - Đà Lạt 6 ngày, 6,229 triệu đồng (chưa gồm vé máy bay) - thứ 7; TP HCM - Côn Đảo 3 ngày, 3,75 triệu đồng (chưa gồm vé máy bay) - thứ 5, 6; TP HCM - Cần Thơ - Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng 4 ngày, 3,579 triệu đồng (chưa gồm vé máy bay) - thứ 7.

Cũng tại hội chợ, Lữ hành Saigontourist còn ưu đãi dịch vụ phòng khách sạn, với voucher villa 4 phòng tại FLC Quy Nhơn giá 6,6 triệu đồng một đêm; voucher villa 2 phòng FLC Sầm Sơn giá 4,9 triệu đồng/đêm. Dịch vụ vé máy bay ưu đãi từ 100.000 đồng, 150.000 đồng, 300.000 đồng đến 500.000 đồng/vé khứ hồi lần lượt được áp dụng cho các chặng nội địa, Đông Nam Á, Đông Bắc Á và các nước Australia, Mỹ, châu Âu. Ngoài ra, Công ty còn giảm 15% giá dịch vụ thuê xe ôtô.

Đặc biệt, khách đến tham quan và giao dịch tại gian hàng A65 còn có cơ hội trúng tour miễn phí, mua tour trúng tour cùng hàng trăm quà tặng du lịch hấp dẫn từ các Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản, hàng không All Nippon Airways và các đối tác Laxgo, Suits'n Ties, Charm Nguyen…