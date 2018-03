Không gian lễ hội được dàn dựng dựa trên ý tưởng về vùng đất huyền bí, địa hạt của những Dracula bất tử, những nàng phù thủy ma mị, cô nàng cương thi độc đáo và hình ảnh người sói - nỗi ám ảnh kinh hoàng của các ma cà rồng trong truyền thuyết. Buổi tiệc còn một góc hóa trang dành riêng cho khách. Nếu muốn, với những dụng cụ được chuẩn bị sẵn như màu hóa trang, trang phục…, bạn có thể biến hóa mình thành một nhân vật huyền bí.

Đặc biệt, bước chân vào địa hạt The Spirit World, bạn sẽ nhận được một loại thức uống nổi tiếng xuất phát từ nguồn cảm hứng của câu chuyện các ma cà rồng ngày xưa - Linh hồn đỏ. Loại coctailk này do nhân vật nổi tiếng trong lịch sử ma thuật - dracula pha chế. Mùi vị đặc biệt với sắc đỏ quyến rũ của thế giới ma thuật sẽ thêm phần kịch tính khi trải nghiệm thức uống tại các địa hạt của The Spirit World.

Trước khi bước vào lễ hội, các bạn sẽ phải kiểm tra đủ độ kinh dị. Hệ thống kiểm tra độ kinh dị này mang đến cho người trải nghiệm nhiều sự kỳ thú, sáng tạo và vui nhộn. Bên cạnh đó, người tham dự cũng được thưởng những những màn biểu diễn âm nhạc sôi động.

Để những màn biểu diễn âm nhạc của các DJ chuyên nghiệp chơi thêm phần hào hứng và sáng tạo, đội ma Spirit Team gồm những nhân vật trứ danh của thế giới huyền bí như dracula điển trai, zombie, cô nàng ma cà rồng sexy hay nàng ma cương thi kinh điển… sẽ mở màn cho đêm lễ hội đặc biệt bằng một màn khiêu vũ thú vị.

“The Spirit World” diễn ra vào ngày 31/10 là chuỗi chương trình Halloween “Khuấy động sáng tạo” tổ chức khắp cả nước để giới trẻ cùng trải nghiệm.

TP HCM:

Lush: 2 Lý Tự Trọng, quận 1; Boheme: 28/2A Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1; Swat: 207, Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

Nha Trang: Sailing Club: 72-74 Trần Phú; Booze Cruise: 110, Nguyễn Thiện Thuật

Hà Nội: Barbetta 38 Nguyễn Huy Tự (9 Trần Thánh Tông), Hai Bà Trưng.

Phương Thảo