Miền Trung những ngày thu về đẹp lạ lùng. Đà Nẵng những ngày nắng lên thành phố tràn màu hồng dịu nhẹ. Mùa thu ở Huế thì nhẹ nhàng như một cơn gió, mới đến đã vội thảng bay đi. Mùa thu nhuộm vàng từng bức tường phôi pha trong phố cổ Hội An, làm người ta nhung nhớ mãi không thôi.

- Đà Nẵng - Bà Nà - Vòng Quay Sun Wheel - Sơn Trà - Hội An - Đà nẵng (3 ngày), giá từ 3,99 triệu đồng (đã giảm 3 triệu đồng). Khởi hành thứ 6 hàng tuần.

- Đà Nẵng - Bà Nà - Sơn Trà - Hội An - Lăng Cô - Hồ Truồi (Bạch Mã) - Huế (4 ngày), giá từ 4,59 triệu đồng (đã giảm 3 triệu đồng). Khởi hành thứ 3 hàng tuần.

- Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Lăng Cô - Thánh Địa La Vang - Động Phong Nha - Huế (4 ngày), giá từ 5,39 triệu đồng (đã giảm 3 triệu đồng). Khởi hành thứ 5 hàng tuần.

- Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Thánh Địa La Vang - Động Thiên Đường - Huế (4 ngày), giá từ 5,39 triệu đồng (đã giảm 3 triệu đồng). Khởi hành thứ 4, 7 hàng tuần.

- Huế - Thánh Đia La Vang - Động Thiên Đường - Bà Nà - Hội An - Đà Nẵng (5 ngày), giá từ 5,99 triệu đồng (đã giảm 3 triệu đồng). Khởi hành thứ 2, 4, 7 hàng tuần.

- Huế - Thánh Đia La Vang - Động Phong Nha - Động Thiên Đường - Bà Nà - Hội An - Đà Nẵng (5 ngày), giá từ 6,19 triệu đồng (đã giảm 3 triệu đồng). Khởi hành thứ 4, 7 hàng tuần.

- Huế - Thánh Địa La Vang - Động Thiên Đường - Vũng Chùa - Bà Nà - Hội An - Đà Nẵng (5 ngày), giá từ 6,19 triệu đồng (đã giảm 3 triệu đồng). Khởi hành thứ 2 hàng tuần.

