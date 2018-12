Giá gốc: 94.990.000 đồng

Giá khuyến mãi: 89. 990.000 đồng

Áp dụng đến hết ngày 16/12/2018

Hành trình Zurich - Titlis - Lucerne - Bern - Vaduz - Salzburg - Hallstatt- Nuremberg - Berlin 11 ngày, khởi hành mùng 1 Tết Kỷ Hợi, giá trọn gói đã giảm còn 89,99 triệu đồng và khách sẽ được giảm thêm 2 triệu đồng nữa khi mua tour online.

Ngoài vị trí top đầu trong số các quốc gia phát triển nhất, Thụy Sĩ còn là đất nước hạnh phúc nhất thế giới, theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới năm 2015 của Mạng lưới các giải pháp phát triển bền vững thuộc Liên hiệp quốc. Đây cũng là quốc gia có nhiều thành phố dễ sống nhất thế giới, trong đó có Zurich, một điểm đến hấp dẫn trong tour. Trải nghiệm thú vị trong hành trình này là chinh phục đỉnh núi Titlis, đi cáp treo quay 360 độ trên không đầu tiên của thế giới, chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp từ sông băng ở độ cao 3.200 m.

Thụy Sĩ còn hấp dẫn bởi thủ đô Bern, nơi du khách có dịp chiêm ngưỡng tháp đồng hồ thiên văn tuyệt đẹp, hay công viên Bear Park nơi du khách có thể quan sát sinh hoạt của các chú gấu ngay giữa thành phố.

Điểm đến mới trong liên tuyến này là công quốc Liechtenstein, quốc gia nhỏ thứ 6 trên thế giới. Đến xứ sở của những con tem bưu điện này, du khách không thể bỏ qua chuyến tham quan Bảo tàng bưu điện ngay tại thủ đô Vaduz. Sang thành phố St. Gallen, du khách tiếp tục khám phá thư viện cổ Abbey - một trong những thư viện cổ rộng lớn và đẹp nhất thế giới, sở hữu bộ sưu tập các văn kiện từ thời Trung cổ với hơn 400 văn kiện có niên đại hơn 1000 năm, và nhà thờ Abbey, cụm kiến trúc đã được UNESCO công nhận Di sản thế giới từ năm 1983.

Quốc gia thứ ba nằm dọc dãy núi Alps sau Liechtenstein và Thụy Sĩ là Áo. Du khách thăm "hòn ngọc nước Áo" Hallstatt - thành phố quyến rũ có lịch sử hơn 7.000 năm nằm bên bờ hồ Hallstätter See xinh đẹp và được bao quanh bởi bởi dãy núi Alps hùng vĩ. Đặc biệt, du khách sẽ có những khám phá và trải nghiệm thú vị khi đặt chân đến thành phố Salzburg, quê hương của thiên tài âm nhạc vĩ đại Mozart, và là bối cảnh quay bộ phim âm nhạc hay nhất mọi thời đại The sound of music (Giai điệu hạnh phúc) từ năm 1965.

Cuối chặng hành trình tại thủ đô nước Đức, du khách tham quan cung điện Charlottenburg – cung điện lớn nhất Berlin được xây dựng từ thế kỷ 17 và dần mở rộng trong thế kỷ 18. Đây cũng là dinh thự hoàng gia duy nhất còn tồn tại có niên đại từ thời trị vì của Vương triều Hohenzollern.

