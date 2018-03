Giá gốc: 12.900.000 đồng một khách

Giá khuyến mãi: 8.888.000 đồng một khách

Áp dụng từ ngày 1/1 đến 30/4

Ngày khởi hành: 22/1, 5/2, 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 16/4, 23/4, 24/4, 26/4, 27/4

Singapore - Đảo quốc Sư tử hấp dẫn du khách bởi nét đẹp diệu kỳ, mơ màng giữa những cánh rừng xen kẽ trong các khối nhà chọc trời. Singapore là một quốc gia năng động với nhiều nét tương phản và màu sắc sinh động, nên khi đến đây, bạn sẽ tìm thấy sự pha trộn hài hòa giữa văn hóa và ẩm thực, giữa nghệ thuật và kiến trúc đặc sắc.

Chương trình sẽ đưa bạn đến tham quan các địa danh nổi tiếng như “Công viên sư tử biển” - biểu tượng đặc biệt của Đảo quốc Singapore; cảnh tiên Hwa Par Villa - “Huyền thoại đến với cuộc sống trong sắc màu rực rỡ và hành trình về phía Đông”. Bạn sẽ được tự do mua sắm tại “Thiên đường mua sắm Orchard Road”; tham quan hệ thống siêu cây năng lượng Gardens by the Bay; khám phá “Công Viên và Phim Trường Universal Studios” với các trò chơi hấp dẫn, cảm giác mạnh.

Ngoài ra, đến với Quốc đảo này, bạn còn được tham quan chùa bà Mazu Thian Hock Keng, ngắm cảnh tại đỉnh núi Faber từ trên cao xuống; tham quan bảo tàng hàng hải, thủy cung cá S.E.A Aquarium lớn nhất Đông Nam Á. Bạn sẽ được thỏa thích mua sắm các mặt hàng thương hiệu nổi tiếng tại các chuỗi siêu thị, trung tâm thượng mại lớn nhỏ... Đến đất nước Singapore, bạn có thể thưởng thức các món ăn đặc sản như: lẩu sao biển hải sản, BBQ Hàn Quốc, cơm gà Hải Nam, cua cay xào ớt, bánh bao chiên giòn.

Một hành trình mới tại Singapore sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị cho bạn và gia đình trong chuyến du lịch 2015.

