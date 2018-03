Fansipan: Xuân trên đỉnh thiêng Tây Bắc Đi lễ đầu xuân để cầu an nhiên, để mong một năm mới đủ đầy và trọn vẹn, bình an cho cả gia đình. Mong ước ấy Tết năm nay sẽ trọn vẹn với quần thể văn hoá tâm linh kỳ vĩ vừa khánh thành tại Sun World Fansipan Legend. Giữa bảng lảng sương khói trên đỉnh thiêng Fansipan, thư thái dạo bước trên con đường La Hán với 18 bức tượng La Hán bằng đồng, chắp tay bái Phật nơi Bích Vân Thiền tự, cung kính trước tượng Quán Thế Âm Bồ Tát… để tâm an, lòng tĩnh đón xuân về.