Két sắt trong khách sạn an toàn chứ? Sự thật là chúng rất an toàn. Bạn là người duy nhất mở được. Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, sẽ có người từ bộ phận an ninh tới giúp bạn với dụng cụ mà họ đã được huấn luyện và cấp phép.