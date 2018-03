No Name là một nơi ở hạt Garfield, bang Colorado, Mỹ. Nơi này nằm gần với hai địa danh tên là No Name Creek và No Name Canyon. Nhiều câu chuyện được nhắc tới để lý giải cái tên kỳ lạ này nhưng chuyện được nói tới nhiều nhất là khi bang gửi bảng câu hỏi điều tra để chọn tên thị trấn thì phần lớn người dân viết là "No Name" (không tên) vào phần tên của thị trấn. Bang chính thức chọn No Name. Người dân cũng có nhiều nỗ lực để đổi thay tên gọi này nhưng vẫn gặp bế tắc. Ảnh: Instagram.