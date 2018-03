Hồ nước sôi, Dominica Nằm trong công viên quốc gia Morne Trois Pitons ở Dominica, hồ nước sôi được coi là một trong những điểm đến nguy hiểm do nước ở nơi thấp nhất cũng luôn có nhiệt độ 80 độ C. Xung quanh hồ cũng khá trơn trượt do đó du khách nên hết sức cẩn thận khi đứng gần.