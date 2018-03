Ca sĩ Thảo Trang khuấy động không khí bữa tiệc với những ca khúc bất hủ như "One moment in time" (Whitney Houston), "The power of the dream" (Celine Dion)... mang thông điệp đề cao khát vọng sống, tinh thần lạc quan. Ảnh: Tam Kỳ.