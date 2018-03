Tới tháng 8, khoảng 4 tháng sau “khai trương”, The Shed at Dulwich xếp thứ 156 ở London. Trò đùa của Butler thành công quá sức tưởng tượng khi anh bắt đầu nhận cuộc gọi từ các nhà cung cấp muốn gửi anh sản phẩm mẫu, hay những người liên hệ xin việc. Một người từ hội đồng thành phố còn yêu cầu nhà hàng chuyển địa điểm tới một khu phố tái định cư. Thậm chí, một nhà sản xuất còn muốn giới thiệu The Shed trên các video chiếu trên máy bay.