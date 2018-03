Ở House of Yes, nơi được mệnh danh là chốn "không có gì là không thể", những cô gái sẽ nhào lộn lơ lửng trên trần nhà cao 10 m, xoay tròn quanh lồng sắt đặt trên quầy bar, đắm mình trong những bản phối đỉnh cao của DJ nổi tiếng. Thậm chí ở đây, nhiều người có thể quên mất khái niệm thời gian, để say sưa từ tối cho tới tận sáng sớm hôm sau. Ảnh: HOY.