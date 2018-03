Tràng An cổ cách Tràng An mới khoảng 2 km. Khách đến đây thường đi theo lộ trình Tràng An - Tràng An cổ - Tuyệt tình cốc - Bái Đính. Ngoài ra, khách có thể thuê thuyền 45.000 đồng/người để tham quan Tràng An cổ, khoảng 2 tiếng. Ảnh: Bích Diệp.