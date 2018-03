Tấm bản đồ có tên I was here scratch-off the world là sự kết hợp giữa tình yêu du lịch và công nghệ trên những tờ vé số. Sản phẩm này do một studio tại Nga có tên Art. Lebedev thiết kế, dùng treo tường. Với mỗi điểm từng ghé thăm, bạn có thể đánh dấu nhờ một miếng kim loại. Bề mặt bản đồ cũng được tráng một lớp kim loại xước đặc biệt.