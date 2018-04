Under The Coconut Tree Hoi An Homestay

Địa chỉ này cách bờ biển An Bàng khoảng 3 phút đi bộ, ấn tượng bởi các căn phòng làm bằng tre. Như nghĩa tên gọi, khi đặt chân vào bên trong bạn sẽ bắt gặp nhiều cây dừa cao che bóng mát rượi. Với lợi thế gần biển, bạn có thể tổ chức các hoạt động tiệc nướng ngoài trời, đốt lửa... Ngoài ra, đôi bạn cũng có thể thuê xe đạp khám phá khu vực lân cận.