Anh Tuấn An (ngụ quận 7) cũng từng khá ngạc nhiên khi lần đầu ăn phở chua. "Hơn 7 năm trước, tôi được người bạn giới thiệu tới đây thưởng thức. Tôi còn nhớ khi ấy, tôi ăn không quen vì món này rất khác so với các loại phở thông thường. Nhưng không biết từ khi nào, tôi đã trở thành khách quen ở quán chị Phượng", anh An kể.

Sau khi thưởng thức phở chua, nếu còn sức để ăn tiếp, bạn có thể thử bánh giò chan nước thịt hoặc chén bánh đúc nóng.