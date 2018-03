Tràng An cổ

Không phải điểm đến mới nhưng khu Tràng An cổ, Ninh Bình trở nên hot hơn vào đầu năm nay, khi những bức ảnh check-in ở đây được chia sẻ rộng rãi. Nơi này nằm cách Tràng An mới khoảng 2 km. Khách đến đây có thể đi thuyền khám phá các hang và viếng đền. Ngoài ra còn có thể leo núi, ngắm toàn cảnh thung lũng xung quanh. Đường lên núi quanh co khiến nhiều người liên tưởng đến Tiểu Vạn lý Trường Thành hay đường lên Hang Múa. Bạn chỉ mất phí thuê thuyền giá 45.000 đồng/người. Ảnh: Leej Gin‎.