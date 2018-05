An Bàng

Rất ít du khách biết đến An Bàng cho đến khi địa danh này lọt top 50 bãi biển đẹp nhất thế giới do CNNGo bình chọn năm 2011. Biển An Bàng cách trung tâm Hội An khoảng 3 km với thảm thực vật phong phú và không khí trong lành.

Nhiều người đánh giá bãi biển An Bàng là địa điểm tuyệt vời để đi du lịch cùng gia đình hoặc bạn bè. Nơi đây thanh vắng và yên bình hơn nhiều so với biển Cửa Đại. Điểm nhấn của biển An Bàng là những bãi cát mịn trải dài, sóng biển êm và khung cảnh gần như còn nguyên vẹn. Ảnh: Izzy Pulido.