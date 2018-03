Sầu riêng được mệnh danh là “Vua của các loại trái cây” ở Malaysia với vị thơm ngon hơn hẳn các nước khác. Tuy nhiên do khá “nặng mùi” nên nó thường bị cấm tại các khách sạn lớn. Ngoài ra, Malaysia còn sở hữu sầu riêng ruột đỏ đặc trưng hiếm thấy (Udang Merah). Ảnh: Year of the durian.