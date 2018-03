Lissette cho biết, mọi thứ bắt đầu khi cô chuyển đến New York làm thực tập sinh. Sau khi kết thúc thời gian thực tập, cô gái trở về quê nhà Miami, nhưng vẫn không thôi mộng tưởng một cuộc sống như trong phim "Sex and the city" ở New York.

Do vậy, Lissette quyết định quay trở lại nơi này, kiếm tiền bằng công việc bán thời gian và sống eo hẹp với đồng lương ít ỏi.