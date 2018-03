Mong muốn của người phụ nữ 32 tuổi này là tạo ra một cuốn sách mang tên Atlas of Beauty (bản đồ sắc đẹp). Tại mỗi nơi mình đặt chân đến, Mihaela đều chụp lại chân dung của rất nhiều phụ nữ, từ mọi tầng lớp, tuổi tác, theo CNN.

Trong cuốn sách vừa xuất bản của mình, cô chụp ba vũ công múa cột từ ba vùng đất khác nhau. Người thứ nhất ở Cairo, Ai Cập, bức thứ hai được chụp ở miền tây Jerusalem còn bức thứ ba được ghi lại ở New York, Mỹ. Cả ba nhân vật được chụp trong trang phục thường ngày trên đường phố, chứ không phải những bộ đồ gợi cảm. Vũ công người Israel, Ayelet, từng nhận nhiều lời đe dọa tới mạng sống song cô gái cho rằng, theo đuổi đam mê sẽ là cách chống lại những định kiến. "Đối với họ, theo đuổi đam mê còn lớn hơn sự trao quyền, bình đẳng giới hay một môn thể thao".

Một số người có thể nghĩ Triều Tiên là quốc gia khó đặt chân đến. "Rất dễ dàng. Trước khi lên đường, tôi đã nói chuyện với các công ty du lịch, họ sắp xếp mọi thứ", Mihaela nói. Chính phủ Triều Tiên chấp nhận dự án của cô và các hướng dẫn viên địa phương rất sẵn lòng giúp đỡ. "Ban đầu tôi nghĩ dù chỉ chụp được một người đã là may mắn, nhưng tôi đã rời khỏi quốc gia này với khoảng 30 câu chuyện từ những người phụ nữ khác nhau".

Mihaela không thể tưởng tượng mình sẽ làm bất cứ điều gì khác ngoài việc tiếp tục chụp ảnh và thu thập những câu chuyện. "Tôi quá may mắn. Tôi cảm thấy như mọi điều may mắn trên đời đều dành cho tôi vậy", cô nói về mình.