Nhiệt độ ở thành phố Kitakata những ngày vừa qua dao động từ -5 độ C đến 7 độ C. Theo người dân ở đây kể lại thì mùa đông những năm trước có nhiệt độ xuống gần -10 độ C, và tuyết phủ dày đến hơn đầu gối, nhưng năm nay có vẻ ít hơn.