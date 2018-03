Tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM) ban đầu là ngôi chùa nhỏ do Tổ sư Trí Hiền xây dựng năm 1905. Thời điểm ấy, một gia đình giàu có trong vùng đã hiến cho sư thầy 6 hecta đất để làm chùa. Chùa Khánh An khi ấy nhỏ nằm giữa hai làng An Lộc Đông và Hanh Phú (sau này là An Phú Đông) từng là nơi tập hợp nhiều chiến sĩ yêu nước tham gia chống Pháp. Chùa nhiều lần bị thực dân Pháp đốt phá.