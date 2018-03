Hội An, Việt Nam

Nằm ở khoảng giữa vùng duyên hải miền trung Việt Nam, Hội An lại như một thế giới khác hẳn. Không như Hà Nội hay Sài Gòn là những nơi chật kín xe máy, Hội An thanh bình và mang nhiều vẻ đẹp văn hóa hòa trộn từ Pháp, Nhật Bản cho tới Trung Quốc. Dừng chân ở một quán trà hay hiệu may truyền thống, du khách đều có thể cảm nhận được không gian phố cổ với những ngôi nhà quét ve vàng, nằm dọc sông Thu Bồn. Ôtô và xe máy không được lưu thông trong trung tâm phố cổ vào một số khung giờ, vì thế du khách chỉ có thể khám phá bằng cách đi bộ hoặc đạp xe.