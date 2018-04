Các nguyên liệu đều phải có mùi thơm ngon. Phomat Fondue và raclette có thể có vị ngon nhưng nặng mùi nên không xuất hiện trên máy bay. Một khi thức ăn được chuẩn bị xong, nhà bếp có 4 tiếng để làm lạnh ở 10 độ C. Vì an toàn thực phẩm mà các món cần phải làm lạnh nhanh chóng vì vi khuẩn có thể sản sinh ở nhiệt độ 26 - 60 độ C. Nếu công đoạn này mất hơn 4 tiếng thì đồ ăn sẽ bị hỏng hết và Gate Gourmet phải đổ hết đi để làm lại từ đầu.