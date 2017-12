Một tu sĩ nhìn từ khung cửa sổ duy nhất ở nhà thờ Abuna Yemata. Nhà thờ này nằm ở độ cao gần 200 m, trên vách của ngọn núi hơn 700 m. Bức ảnh từng được in trong cuốn sách Ethiopia: The Living Churches of an Ancient Kingdon (Ethiopia: Những nhà thờ còn tồn tại từ một vương quốc cổ đại).