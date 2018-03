Đây là tấm biển cảnh báo không dẫm lên cỏ, với nhân cách hóa cỏ cây: "Tôi yêu nụ cười của bạn, nhưng không muốn bạn tương giày lên mặt tôi". Nếu dịch theo văn phong người Anh, tấm biển này có thể được ghi là 'The grass is living, please do not step on it'.