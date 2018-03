The Tampa, Florida

The Tampa mở cửa từ năm 1926, là nơi tổ chức các buổi biểu diễn và chiếu phim. Ngày nay, nơi đây thường diễn hai vở kịch nổi tiếng là Phantom of the Opera và Napoleon Winamite.

Vào năm 1965, nhà hát đã thuê một người đàn ông có tên là Foster "Fink" Finkley. Ông đã làm việc ở đây nhiều năm, và đến một ngày họ phát hiện ra ông đã chết mà không rõ nguyên nhân. Điều này đã ám ảnh không ít người. Nhiều du khách đến đây tham quan cho biết, họ mong muốn được chạm mặt hồn mà của Finkley.